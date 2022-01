Wie Testosteron und Erfolg zusammenhängen

Das Sexualhormon Testosteron wird bei Männern mit aggressivem und rücksichtslosem Verhalten in Verbindung gebracht. Schließlich ist die Konzentration der vor allem in den Hoden produzierten Substanz in ihrem Blut zehnmal höher als bei Frauen, wo der Stoff zum Beispiel in den Eierstöcken hergestellt wird.

In der Tat Testosteron kann Probleme machen: Es macht vielleicht nicht in jedem Fall aggressiv, aber zum Beispiel kann es offenbar dafür sorgen, dass wir weniger großzügig sind. Sportbetrüger setzen die Substanz ein, um sich unerlaubte Vorteile zu verschaffen. Zu viel Testosteron, zu viele Probleme – könnte man daher denken.

Aber ganz so einfach ist die Sache nicht, der männliche Körper braucht den Stoff – für Körperbehaarung, Bartwuchs und Muskelwachstum, aber auch im Gehirn als Botenstoff zur Steuerung von Stimmung, Psyche und Sexualtrieb. In manchen Fällen kann die Substanz nämlich sogar die Fairness fördern.

Und nicht nur das: Ein Team von Forschenden um Annabel Losecaat Vermeer, die inzwischen in der Abteilung Neurowissenschaft der Entscheidung & Ernährung am Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke arbeitet, will auch Hinweise darauf gefunden haben, dass Testosteron und Erfolg zusammenhängen.

Ein bisschen wie bei 50 Cent – aber eben nur ein bisschen

Im Fachmagazin „Psychoneuroendocrinology“ berichtet die Gruppe von Experimenten an der Universität Wien. Dabei hatten männliche Probanden entweder eine Einzeldosis Testosteron oder ein Placebo erhalten. Dann mussten sie sich in verschiedenen Wettbewerben beweisen, aus denen sie jederzeit aussteigen konnten - und wurden dabei beobachtet.

Dabei zeigte sich, dass Probanden, die Testosteron erhalten hatten, ein interessantes Verhalten an den Tag legten: Wenn sie in den Spielen die Chance hatten, ihren eigenen Status zu verbessern, dann ergriffen sie diese überdurchschnittlich oft. Will sagen: Das Hormon sorgte dafür, dass sie sich sozusagen nach oben kämpfen wollten. Mehr Testosteron bedeutete dabei nicht automatisch mehr Erfolg – aber mehr Antrieb, es wenigstens zu versuchen.

Wobei das wiederum dann doch ein bisschen nach Gangster-Rap klingt, à la „Get Rich or Die Tryin’“ („Werde reich oder stirb beim Versuch“), wie einst das Debütalbum von 50 Cent hieß. Zumal frühere Forschungsarbeiten herausgefunden hatten, dass wer Erfolg hat, das auch zeigen will: zum Beispiel durch den Kauf von Statussymbolen.

Wissenschaftlich etwas nüchterner ausgedrückt, ist die Sache so: Wenn wir uns dazu entschließen, etwas Neues in Angriff zu nehmen, haben wir oft das Gefühl, nicht alles kontrollieren zu können. Dann geben wir vielleicht auf, wenn es schwierig wird. Testosteron, so das Fazit der Forscher, kann in diesen Momenten eine Schlüsselrolle spielen.

Ein selbstverstärkender Prozess

Interessant ist, dass durch einen Sieg in einem Wettbewerb auch noch einmal eine Extradosis Testosteron ausgeschüttet wird. Und das wiederum kann zu einem selbstverstärkenden Prozess führen, wie Losecaat Vermeer und Kollegen bereits zuvor berichtet hatten: Wer Erfolg hat, dem stellt der Körper mehr Testosteron zur Verfügung – und das wiederum sorgt dann für mehr Anstrengungen, um wieder Erfolg zu haben.