Friede, Freu(n)de, Eierkuchen: Diesen Sonntag mit Zoe Wees

Diese Woche ist Zoe Wees zu Gast bei Friede, Freu(n)de, Eierkuchen. Die 19-jährige Hamburgerin wurde im vergangenen Jahr zum Shootingstar der deutschen Musik-Szene. Doch auch international gelang schnell der Durchbruch. Vor allem mit ihrem Song "Control", in welchem sie eine Form von Epilepsie verarbeitet, unter der sie als Kind gelitten hat. Im Gespräch mit MDR JUMP Moderatorin Sissy Metzschke erzählt Zoe, was sie neben dem Singen in ihrer Freizeit sonst noch gern tut: