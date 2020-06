Siebenjährige zerkratzte Autos in Hohenstein-Ernstthal: Wer zahlt den Schaden?

Die Reparaturkosten bleiben meist auch an den Autofahrern hängen, weil die Täter meist nicht gefasst werden. In Sachsen war das jetzt anders: Die Polizei konnte ermitteln, wer insgesamt 37 Autos in Hohenstein-Ernstthal beschädigte. Dafür sprachen die Beamten mit Nachbarn und Anwohnern, untersuchten die Schäden kriminaltechnisch und observierten den Tatort über mehrere Tage. Dabei fanden sie heraus: Eine Siebenjährige hatte mit Steinen Schneeflocken in die Auto gekratzt. Ihr sei nicht bewusst gewesen, dass sie dabei die Wagen beschädigte, gab das Kind in der Befragung an.