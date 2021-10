Die Zeitumstellung belastet vor allem Frauen und Familien

Ab Sonntag gilt wieder die Winterzeit, wir bekommen also eine zusätzliche Stunde „geschenkt“. Die Umstellung ist aber bei vielen Menschen eher unbeliebt und wirkt sich auch oft negativ auf unser Schlafverhalten und Wohlbefinden aus – das hat eine aktuelle Umfrage der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) in Hannover ergeben. Demnach fühlt sich rund jeder Zweite von der Umstellung auf verschiedenste Weise gestört. Vor fünf Jahren war es noch jeder dritte Deutsche.

Laut der KKH-Ärztin Dr. Sonja Hermeneit gibt es in den ersten drei Tagen nach einer Zeitumstellung zudem 15 bis 20 Prozent mehr Krankenhausaufnahmen wegen Herzbeschwerden als im Vergleich zum Durschnitt des Jahres.

Wer sich nach der Zeitumstellung ausgelaugt oder müde fühlt, kann aber auch ohne einen Arztbesuch dagegen steuern. Bewegung an der frischen Luft stand bei den Umfrageteilnehmern hoch im Kurs. So bekam fast die Hälfte der Befragten wieder bessere Laune und konnte auch nachts gut schlafen. Mit Koffein kämpfen hingegen immer weniger Menschen gegen Müdigkeit an. Vor fünf Jahren griff noch jeder Vierte nach einer Tasse Kaffee oder einem Energydrink, mittlerweile gilt das nur noch für 18 Prozent der Befragten. Eine Entwicklung, die Dr. Sonja Hermeneit positiv einschätzt.