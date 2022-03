Die Sommerzeit kommt: Warum wurde die Zeitumstellung immer noch nicht abgeschafft?

In der Nacht zum 27. März werden unsere Uhren wieder um eine Stunde vorgestellt, von zwei Uhr auf drei Uhr. Am 30. Oktober 2022 wird die Uhr dann wieder auf die Mitteleuropäische Zeit (MEZ), also die Winterzeit, umgestellt. Dabei wurde das Ende der Sommerzeit in den letzten Jahren immer wieder diskutiert, ein Ende der Zeitumstellung ist aber bislang noch nicht in Sicht.