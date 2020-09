Sarah und Lars entdecken unsere Heimat im Herbst

Sarah und Lars sind diesen Herbst in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unterwegs. Auf Einladung ihrer Hörer und Zuschauer entdecken die beiden auf ihrer Reise zahlreiche Orte, hinter denen sich spannende Menschen, Geschichten und Ausflugstipps verbergen.

Für die Sendung "Zeigt uns eure Heimat - In den Herbst mit Sarah und Lars" haben die Zwei mit einem Kamerateam echte Geheimtipps in unserer Region gefunden und dabei das eine oder andere Abenteuer erlebt!

Süße Tierbabys, Action und Spaß

Sarah und Lars lieben das Wasser, wie sie schon in zahlreichen "Zeigt uns eure Heimat"-Folgen bewiesen haben. Zum aktuellen Staffelauftakt, am Montag, 21. September, stechen die Beiden mit der Weißen Flotte Magdeburg in See und erkunden einmalige Wasserstraßen wie die "Große Acht".

Zum Quitschen bringen werden Sarah Erdmännchenbabys, zutrauliche Schafe und kleine Käuzchen. All diese "Protagonisten" trifft sie im Inselzoo Altenburg (zu sehen am Mittwoch, 23. September). Der Zoo gewährt Sarah und Lars einen ganz besonderen Einblick hinter die Kulissen. Und bei der Igelhilfe Radebeul entdeckt Lars sein Talent in der Küche: Er wird Chefkoch, um Futter für kleine Igelbabys herzustellen, die Waisen geworden sind und nun aufgepäppelt werden müssen.