Zehn Gründe, warum du dich auf den Herbst freuen kannst

Am 22.09. Punkt 21:21 Uhr ist kalendarischer Herbstanfang . Ab da werden die Tage immer kürzer und die Nächte länger – die dunkle Jahreszeit beginnt. Vielen fällt der Übergang von Sommer zu Herbst schwer. Manch einer erlebt sogar eine kleine Herbstdepression , weil das trübe Wetter auf die Stimmung drückt. Doch das muss nicht sein – wenn man sich beispielsweise bewusst macht, was der Herbst alles zu bieten hat. Hier unsere zehn Herbst-Favoriten:

Wie schön ist es doch, wenn man mal nicht vor die Tür muss. Draußen regnet es Bindfäden? Perfekt. Mach es dir mit einer Kuscheldecke und/oder deinen Liebsten auf dem Sofa gemütlich . Jetzt ist die Zeit, in aller Ruhe ein Buch zu lesen, Serien oder Filme zu schauen oder einfach nur zu dösen. Ohne schlechtes Gewissen und ohne das Gefühl, was zu verpassen.

Was haben wir alle in den letzten Wochen geklagt: Mücken ohne Ende . Doch damit ist jetzt Schluss. Zwar sterben im Herbst nur die männlichen Plagegeister und die Weibchen können überwintern. Aber bei kühlem Wetter fallen sie in eine Art Kältestarre und stechen nicht mehr.

Zu keiner anderen Zeit im Jahr können wir bei einem Spaziergang so intensive Farben erleben wie jetzt. Der goldene Herbst taucht die Natur in stimmungsvolles Licht und erfreut uns mit bunten Blättern an den Bäumen. Die werden übrigens wegen der zunehmenden Kälte und der abnehmenden Helligkeit so schön farbig.