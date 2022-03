Mit der Wärme kommen die Zecken: So könnt ihr euch schützen

Richtig wohl fühlen sich Zecken bei einer Lufttemperatur um die 18, 19 Grad und einer Bodentemperatur von 13 bis 15 Grad. Christine Klaus, Fachtierärztin für Mikrobiologie und Parasitologie am Friedrich-Loeffler-Institut in Jena, weiß:

Typische Lebensräume für Zecken sind unter anderem lichte Wälder und Waldränder sowie Flächen mit hohem Gras oder Büschen. Auch Stadtparks sind zeckengefährdete Gebiete. In den Tälern wird es ihnen bei heißen Temperaturen aber wohl zu ungemütlich. So machen sie sich in Deutschland immer mehr in höher gelegenen Regionen breit. Neuen Forschungsergebnissen zufolge werden in Höhenlagen von 500 bis 700 Metern zunehmend FSME-Erkrankungen registriert.