Vorsicht Zecken - das sind die größten Irrtümer!

Die kleinen Biester können gefährlich werden. Sie übertragen die so genannte Frühsommer-Meningoenzephalitis, eine durch das FSME-Virus ausgelöste grippeähnliche Krankheit, die sogar eine Hirnhautentzündung auslösen kann. Außerdem kann man nach einem Zeckenstich an Borreliose erkranken. Dabei können noch Jahre nach dem Stich schwere Reaktionen des Nervensystems oder Gelenkentzündungen auftreten. Impfungen gibt es nur gegen FSME. Das macht man am besten schon im Herbst, wenn man weiß, dass man in einem FSME-Risikogebiet Urlaub machen will, oder gar in einem Risikogebiet lebt. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten der Zecken-Impfung für Versicherte, die in Risikogebieten wohnen. Dagegen zahlen nicht alle Krankenkassen, wenn man lediglich in betroffene Gebiete reist.