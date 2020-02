Dauergefahr: Zecken jetzt auch im Winter aktiv!

Die milden Temperaturen in diesem Winter haben in den vergangenen Wochen vielerorts Zecken hervorgelockt. Dauerte die Zeckensaison früher von März bis Ende Oktober, so sind die Spinnentiere inzwischen ganzjährig aktiv, sagt der thüringer Zeckenforscher Jochen Süss.

Der größte Feind der Zecke ist Kahlfrost, also tiefe Temperaturen ohne Schneedecke, sagt Süss. Bleibt der aus, dann überleben die Holzböcke, suchen sich einen Wirt und stechen zu. Etliche Hunde- und Katzenbesitzer haben in den vergangenen Wochen bereits Zecken an ihren Vierbeinern entdeckt. Schutz wird unbedingt empfohlen, etwa durch entsprechende Halsbänder für die Tiere. Auch Waldspaziergänger sollten sich vor Zecken in Acht nehmen. Dazu zählt eine geschlossene Kleidung und den Körper nach Aufenthalten in der Natur auf Zecken abzusuchen.