Erdüberlastung: Die Menschen leben 2019 ökologisch auf Pump

Die natürlichen Ressourcen Deutschlands sind aufgebraucht, zumindest für dieses Jahr. Schon seit dem 3. Mai 2019 leben wir quasi ökologische gesehen auf Pump. Das heißt, die Menschen in Deutschland haben in den ersten vier Monaten des Jahres so viele natürliche Ressourcen an Wasser, Flächen und Wald verbraucht, wie ihnen eigentlich für das ganze Jahr zur Verfügung stünden. Damit liegt Deutschland auf Platz acht der größten Ressourcenverbraucher weltweit. Davor liegen China, die USA, Indien, Russland, Brasilien, Japan und Indonesien. Im Jahr 2017 hatte Deutschland den Erdüberlastungstag schon am 24. April erreicht.