5 Buchstaben ergeben ein Wort: Warum plötzlich jeder Wordle spielt

Es ist eine Geschichte, die fast zu gut klingt, um wahr zu sein. Aber offenbar stimmt sie. Es ist die Geschichte von Josh Wardle. Der New Yorker arbeitet als Softwareentwickler. Und im vergangenen Jahr wollte er seiner Partnerin Palak Shah eine Freude machen. Beide lieben Wortspiele und das Kreuzworträtsel der „New York Times“ – und so entschied sich Josh, für seine Liebste ein kleines Rätsel zu erfinden: Gesucht wird ein englisches Wort mit genau fünf Buchstaben – und zwar jeden Tag ein neues. Man hat maximal sechs Versuche, um es zu erraten.

Nach jeder Runde von Wordle – so hat Josh das Spiel wegen seines Nachnamens genannt - bekommt man Hinweise, Buchstabe für Buchstabe: Wenn man den richtigen Buchstaben an der richtigen Stelle hat, leuchtet ein Feld grün auf. Wenn man einen richtigen Buchstaben an der falschen Stelle platziert hat, wird das Feld gelb. Und kommt der Buchstabe gar nicht vor, bleibt das Feld grau.