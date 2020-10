Pro & Contra Wolf: Wie sich Umweltschützer über die Tiere freuen

Wölfin "Juli" hatte wohl die Nase voll. Eigentlich war das Tier ja in der Lausitz zu Hause, im Grenzgebiet zwischen Sachsen und Brandenburg. Das wissen die Experten von Lupus, dem Institut für Wolfsmonitoring und -forschung in Spreewitz bei Bautzen, weil sie dem Tier ein Senderhalsband angelegt haben. Doch im März verließ „Juli“ ihre Heimat, wanderte nach Polen und die Außenbezirke von Berlin . Inzwischen hat sie sich in Mecklenburg-Vorpommern niedergelassen, wo sie offenbar im Landgrabental zwischen Anklam und Friedland sesshaft geworden ist.

Dazu kommt: Immer wieder reißen Wölfe bei uns in der Region auch Nutztiere. Viele Menschen treten den Räubern daher mit Skepsis, manche – Weidetierhalter zum Beispiel – auch mit blanker Ablehnung gegenüber. Deswegen fordert der NABU eben auch: „Nach mittlerweile 20 Jahren, in denen Wölfe wieder in Deutschland leben, muss Herdenschutz endlich überall umfassend gefördert werden.“ Gute Noten in dieser Beziehung bekommen in dieser Hinsicht bei uns die Länder Sachsen und Thüringen, in Sachsen-Anhalt sieht die Organisation in einzelnen Punkten noch Nachholbedarf.