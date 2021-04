Was tun, wenn man einem Wolf begegnet

Da war ja was los am Montag im Landkreis Greiz in Thüringen! In Meilitz lief ein Wolf durch mehrere Vorgärten. Das sichtlich nervöse Tier konnte unter anderem aus einem Auto heraus gefilmt werden, der Clip sorgte in den sozialen Netzwerken für einige Aufregung. Beim Landesamt für Umwelt in Thüringen geht man davon aus, dass es sich bei dem Tier um einen sogenannten Durchzügler handelt, also einen Wolf, der das elterliche Territorium verlassen hat und jetzt auf der Suche nach einem eigenen Territorium und Paarungspartner ist.

Der zuständige Bürgermeister Marco Geelhaar berichtete, Probleme habe es durch den Wolf nicht gegeben. Ein NABU-Experte nannte das Verhalten „arttypisch". Das Tier sei gestresst und suche einen Ausweg. Wölfe würden etwa durch Abfälle angelockt, merkten dann aber, dass es Ihnen in Ortschaften nicht gefällt.

„Relativ unwahrscheinlich“

Was aber tun, wenn man selbst mal einem Wolf begegnet? Der österreichische Wolfsexperte Kurt Kortschal hat dazu ein paar Tipps. Zunächst stellt er aber klar, dass es nach wie vor „relativ unwahrscheinlich“ sei, tatsächlich einen Wolf zu Gesicht zu bekommen. Die Dichte der Tiere in einem bestimmten Gebiet wachse nicht, sie liege bei etwa sechs Wölfen auf 200 bis 600 Quadratkilometern. „In Wolfsgebieten kann die Regel gelten, dass sie einen im Auge haben, sich aber nicht blicken lassen. Natürlich steigt mit der Zahl der Wölfe die Wahrscheinlichkeit einer Begegnung, und dass neugierige Jungwölfe eben nicht sofort die Flucht ergreifen“, so Kortschal.

„Ein direktes Zusammentreffen von Wolf und Mensch ist auch in von Wölfen besiedelten Gebieten selten", heißt es auch beim Bundesumweltministerium. Deutlich wahrscheinlicher sei eine zufällige Beobachtung zum Beispiel vom Auto aus, wenn ein Wolf eine Straße überquere.

Wenn man nun aber doch draußen einen Wolf sieht? Begegnungen auf unter 100 Meter fänden in der Regel nur dann statt, so das Ministerium, wenn die Wölfe den Menschen zum Beispiel wegen entsprechender Windverhältnisse noch nicht bemerkt hätten. „Wenn sie den Menschen wahrnehmen, fliehen die Wölfe meist nicht panisch, sondern orientieren sich zunächst einen Augenblick lang und ziehen sich dann zurück.“

Wegrennen ist keine gute Idee

Und wenn das nicht passiert? „Grundsätzlich gilt, dass man sich bei einer Begegnung ruhig verhalten und Abstand halten sollte“, so das Ministerium. Wenn der Wolf sich nicht zurückziehe und einem die Situation nicht geheuer sei, solle man laut sprechen oder in die Hände klatschen, um sich bemerkbar zu machen. Andere Experten raten auch dazu, bei Bedarf mit Erdklumpen zu werfen. Wegrennen ist dagegen keine gute Idee, weil das ein Verfolgungsverhalten des Tieres auslösen könne – man kennt das von Hunden.

Sollte der Wolf sich der Wolf wider Erwarten trotzdem nähern, solle man stehenbleiben und sich groß machen, um das Tier einzuschüchtern. Generell gelte, so das Ministerium, dass man Wölfen mit Respekt begegnen solle: „Versuchen Sie nicht, sich einem Wolf anzunähern und schon gar nicht, ihn anzulocken. Lassen Sie ihm Raum für den Rückzug. Füttern Sie Wölfe unter keinen Umständen und lassen Sie keine Essensreste liegen.“

„Laufen oder fahren Sie einem Wolf nicht hinterher, versuchen Sie niemals, in anzulocken oder zu füttern. Wenn möglich, machen Sie aus der Distanz Fotos“, heißt es auch beim NABU. Nach einem langsamen Rückzug solle man seine Beobachtung an die zuständige Wolfsberatung oder an die zuständige Behörde im Landratsamt melden.

Förderung für Tierhalter

„Deutsche und mitteleuropäische Wölfe sind wegen der hohen Wilddichten bestens genährt. Sie haben gar keinen Grund, sich an Menschen zu versuchen“, beruhigt auch der Wolfsexperte Kortschal. Wenn es die Tiere auf uns abgesehen hätten, wäre schon längst einmal etwas passiert, so sein Argument. Wölfe seien natürlich nicht völlig ungefährlich, stellt der Österreicher aber auch klar. Früher habe es „immer wieder Wolfstote“ gegeben. Aber Wildschweine, Hunde und Pferde seien im Moment „sehr viel gefährlicher“.

Schwierig ist die Situation dagegen bereits jetzt mancherorts für Weidetierhalter. So warnt aktuell die Fachstelle Wolf des Landesumweltamtes Sachsen wieder vor vermehrten Wolfsübergriffen in Ostsachsen. Der Schwerpunkt des Rissgeschehens liege in der Region Wittichenau und um Kamenz. Tierhalter in ganz Sachsen seien aber aktuell dazu aufgerufen, ihren Herdenschutz zu überprüfen und wirkungsvolle Herdenschutzmaßnahmen gegen Wolfsübergriffe aufzubauen.