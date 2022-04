Könnten Wochenend-Feiertage bald nachgeholt werden?

Der 1. Mai, der 1. Weihnachtsfeiertag und Silvester - all diese Feiertage fallen in diesem Jahr auf ein Wochenende. Für Arbeitnehmer ein Grund, sich zu ärgern, denn das bedeutet weniger freie Tage für Erholung und Zeit mit der Familie. In Ländern wie Großbritannien, Belgien, Luxemburg und Spanien werden Wochenend-Feiertage bereits am darauffolgenden Werktag nachgeholt. Politiker verschiedener Parteien wollen das auch in Deutschland durchsetzen.