Blick zu Alexander Gerst Wo ist die Internationale Raumstation ISS?

"Horizons" (Horizonte) ist der Name der zweiten Mission von Alexander Gerst auf der Internationalen Raumstation. Wie schon bei der letzten Mission ins All , berichtet Alexander Gerst auch wieder auf seinem Instagram-Profil und seinem Blog . Der deutsche Astronaut legt großen Wert darauf, seine Follower mit vielen Erlebnissen und Fotos von seinen Missionen zu versorgen und mit ihnen in Kontakt zu bleiben.

Bildrechte: NASA

Bei der aktuellen ISS-Mission will Alexander Gerst in Experimenten die biomechanischen Eigenschaften eines ruhenden menschlichen Muskels in der Schwerelosigkeit erforschen. Mit dabei ist auch ein Experiment des Instituts für Luft- und Raumfahrttechnik der TU Dresden. Das Analysesystem soll das Astronautentraining an Bord der ISS überwachen und auswerten und so die vielen Kabel, die dazu bisher nötig waren, überflüssig machen.