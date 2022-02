Wintersport-Fans aufgepasst: Neuschnee in Mitteldeutschland erwartet

Das Auspacken von Schlitten, Skiern oder Snowboards lohnt sich in den kommenden Tagen ganz besonders in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In der Nacht überquert eine Kaltfront Mitteldeutschland und die lässt die Temperaturen sinken. Wo besonders viel Neuschnee fällt, erfahrt ihr hier.