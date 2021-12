Was wäre, wenn wir Menschen Winterschlaf machen können?

Warum sollten wir also nicht einfach mal dieses – wie wir finden ziemlich attraktive – Gedankenexperiment unternehmen: Wie wäre es eigentlich, wenn wir Menschen Winterschlaf halten könnten? Ist es wirklichso attraktiv wie es gerade klingt, einfach erst im kommenden Frühjahr aufzuwachen und die kalte, dunkle und fiese Zeit bis dahin zu verratzen? Spoiler Alarm: Wäre es nicht, leider! Und das obwohl sogar Raumfahrtorganisationen wie die Nasa sich für entsprechende Forschungen interessieren, um ihre Raumfahrerinnen und Raumfahrer einst mit leichtem Gepäck auf lange Reisen durch das All schicken zu können.

Schauen wir mal ins Tierreich. Da muss man zunächst einmal klarstellen, dass längst nicht alles ein Winterschlaf ist, was danach aussieht. Manch eine oder einer erinnert sich vielleicht noch an den Bio-Unterricht in der Schule: Verschiedene Arten überstehen den Winter nämlich ganz unterschiedlich. Murmeltiere sind echte Winterschläfer. Bei ihnen fällt die Körpertemperatur von 39 auf sieben bis neun Grad Celsius, der Herzschlag von 100 auf manchmal nur zwei bis drei Schläge pro Minute, die Atempausen werden minutenlang .

Auch Igel oder Fledermäuse schlafen auf ähnliche Weise. Doch viele andere Arten halten stattdessen nur Winterruhe. Bei ihnen bleibt die Körpertemperatur gleich. Das heißt: Der Stoffwechsel wird heruntergefahren, die Nahrungsaufnahme reduziert. Die Temperaturkontrolle bleibt aber aktiv. Dachs, Eichhörnchen, Waschbär und Braunbär gehören zu diesen Spezies. In diese Gruppe würden wohl auch wir Menschen uns einsortieren. Wenn unsere Körpertemperatur nicht einigermaßen konstant ist, können wir nicht leben. Statt eines Winterschlafs würden wir also Winterruhe machen.

Das könnte man jetzt als Wortklauberei abtun. Doch die Winterruhe ist offenbar auch noch ziemlich anstrengend. Das wissen Forscherinnen und Forscher durch die Auswertung von Hirnströmen bei Tieren. Die sehen in der Winterruhe nämlich anders aus als beim „normalen“ Schlaf. Und das hat offenbar damit zu tun, dass sich die Tiere nicht erholen können. Ganz im Gegenteil, sie häufen in der Winterruhe offenbar sogar ein Schlafdefizit auf. Wieder andere Forschungen berichten etwa bei Hamstern gar von Schäden am Zentralen Nervensystem durch die winterliche Ruhepause. Reinhard Klenke vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig sagt: