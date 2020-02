Winterferien und kaum Schnee: Tipps für euren Ferienspaß

Wenn nicht gerade Sturm ist, kann man derzeit auf dem Fichtelberg in Sachsen Skifahren. Rund 40 Zentimeter schnee gibt es gerade auf der höchsten Erhebung im Freistaat. Auch im Osterzgebirge kann man Skifahren und Rodlen. Und auch in der Skiarena Eibenstock im Westerzgebirge herrschte Andrang, denn seit Freitag haben allein in Sachsen knapp 485.000 Kinder und Jugendliche zwei Wochen schulfrei. Dennoch gibt es derzeit in diesem Winter noch nicht wirklich viel Schnee;