Schneechaos in Mitteldeutschland möglich: So sind die Winterdienste vorbereitet

Der Winterdienst bereitet sich auf einen Schneeeinsatz auf den Straßen in Mitteldeutschland vor. So hat das Land Sachsen-Anhalt für alle Bundes- und Landstraßen eine erweiterte Bereitschaft angeordnet. Das heißt, dass alle verfügbaren Kräfte das ganze Wochenende über im Einsatz sein werden, sagte ein Sprecher zu MDR JUMP.

Sich an so einer Kolonne vorbeizuschlängeln kann lebensgefährlich sein.

Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Auch in den Städten werden Vorbereitungen getroffen. So sind beispielsweise in Magdeburg ab Samstagfrüh alle verfügbaren Kollegen im Einsatz bzw. in Bereitschaft, sagte ein Stadtsprecher auf MDR JUMP-Anfrage. Wenn nötig werden bis zu 20 Räumfahrzeuge von 3 Uhr bis 23 Uhr unterwegs sein. In der Nacht werden nur der Innenstadtring und die Buslinienstrecken geräumt.