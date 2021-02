Ein halber Meter Neuschnee? Winterchaos auch in Mitteldeutschland befürchtet

Quer über Mitteleuropa stoßen beide Luftmassen zusammen und das sorgt für viel Niederschlag, der in einem Streifen von der Nordsee bis nach Tschechien als Schnee fällt.

Solange milde und feuchte Luft aus Südwesten kommt, schneit es ununterbrochen und es können in diesem Streifen hohe Schneemengen zusammen kommen. Wo genau die Luftmassen aufeinandertreffen lässt sich jetzt nur ungefähr sagen, aber sie wird mit großer Wahrscheinlichkeit Mitteldeutschland betreffen, so der Wetterexperte weiter.

Für die nächsten Tage seien in Mitteldeutschland Schneemengen bis zu 30 Zentimeter, vor allem auch im Flachland drin. Hinzu kommen frostige Temperaturen, so die aktuellen Prognosen. Für das Wochenende werden beispielsweise in Magdeburg laut Wetterstudio minus sieben Grad und knapp 17 Zentimeter Schnee erwartet. Die Vorhersagen sind momentan aber noch vage. Man müsse die Berichte der nächsten Tage abwarten um genauer sagen zu können, wie viel Schnee letztendlich zu uns kommt. Laut Kachelmannwetter könnten im Norden Deutschlands innerhalb von 48 Stunden bis zu 50 Zentimeter Neuschnee fallen.