Der Winter war wieder zu warm

Viele von uns konnten sich im letzten Jahr über ein verschneites Weihnachtsfest freuen. Schnee gehört doch schließlich zum Winter dazu! In Deutschland ist das mittlerweile jedoch eher die Ausnahme als die Regel. In den letzten Jahren kam stattdessen häufig Regen vom Himmel und die Kälte blieb aus. Mit dem meteorologischen Frühlingsanfang hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) nun einen Blick zurückgeworfen. Wie lief denn der letzte Winter?

Nach Angaben des DWD betrug die bundesweite Durchschnittstemperatur 3,3 Grad Celsius. Damit war es das elfte Mal in Folge einfach viel zu warm in Deutschland. Der Winter 2021/22 gehört damit sogar zu den sieben wärmsten seit Beginn kontinuierlicher Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Die Sonne zeigte sich durchschnittlich 165 Stunden lang und statt Schnee kam Regen runter - rund 200 Liter auf den Quadratmeter.

Laut DWD war Sachsen nach Bayern das zweitkälteste Bundesland in Deutschland. Die Durchschnittstemperatur habe dabei im Dezember, Januar und Februar bei 2,5 Grad gelegen. Sachsens Winter war im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt außerdem trockener und dunkler. So gab es zehn Sonnenstunden weniger und nur rund 160 Liter Regen auf den Quadratmeter.

Anders sah es in Sachsen-Anhalt aus. Hier lag die Durchschnittstemperatur bei 3,6 Grad, also wärmer als der bundesweite Durchschnitt. Mit fast 130 Litern je Quadratmeter war es das niederschlagärmste Bundesland. Im Lee, der windabgewandten Seite des Südharzes, seien örtlich sogar weniger als 50 Liter je Quadratmeter zustande gekommen.

In Thüringen sei es deutschlandweit nach Bayern und Sachsen mit am kältesten gewesen. Im Freistaat wurden in den Wintermonaten durchschnittlich 2,7 Grad gemessen. Hier gab es den meisten Niederschlag in Mitteldeutschland: Ganze 170 Liter pro Quadratmeter kamen hier runter. Die Sonne zeigte sich von Dezember bis Februar nahezu 140 Stunden. Im Thüringer Wald gab es mit weniger als 105 Stunden jedoch bundesweit mit den geringsten Sonnenschein.