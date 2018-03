Schnee, Glätte und zweistellige Minusgrade Der Winter kommt nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zurück

Schuld an der Winterrückkehr sind das Hoch Irenäus über Skandinavien und Tief Zsuzsa über Südeuropa: Die klemmen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen richtiggehend ein. An der Grenze zwischen den beiden Luftmassen schneit es heftig und das Hoch sorgt dafür, dass wie im Februar eiskalte Luft aus Russland zu uns kommt.

In vielen Teilen von Mitteldeutschland schneit es schon den ganzen Freitag bei Temperaturen knapp über Null. Am Nachmittag sinken zudem die Temperaturen. Damit wird es auf den Straßen gefährlich glatt, warnt Grit Krämer aus dem MDR Wetterstudio:

Winterliche Straßenverhältnisse, querstehende LKW: Damit rechnen wir in den Städten. In der Nacht schneit es weiter und die Temperaturen sinken auf minus vier bis minus zehn Grad.

So eiskalt wie im Februar wird es aber nicht mehr. Nur auf dem Brocken und auf dem Fichtelberg kann es bei bis zu minus elf Grad richtig frostig werden. Nach leichtem Frost am Sonntag gehen die Temperaturen am Montag überall langsam wieder nach oben. Am Dienstag wird es bei bis zu plus fünf Grad zumindest im Tiefland von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen etwas weniger ungemütlich. Am Dienstag ist auch zumindest laut Kalender Frühlingsanfang. Wann der aber mit Sonne und warmen Temperaturen zu uns kommt, ist noch völlig offen.