Winter: Wahrheiten und Unsinn über die kalte Jahreszeit

Winter bedeutet für viele Ski fahren, Glühwein trinken und natürlich auch der morgendliche Stress mit der eingefrorenen Autoscheibe. Rund um den Winter gibt es viele standhafte Mythen. Wir haben uns die mal genauer angeschaut.

Wenn die Windschutzscheibe im Winter so doll eingefroren ist, dass Kratzen als frühmorgendlicher Sport ausgelegt werden kann, soll heißes Wasser schnelle Abhilfe leisten können. Das gefrorene Eis auf der Scheibe soll in Windeseile zum Schmelzen gebracht werden. Doch ist das wirklich so gut? Einem Mythos zufolge soll das nämlich das Glas zum Platzen bringen können. Und das bestätigt auch Katharina Luca vom ADAC:

Kommt heißes Wasser auf der gefrorenen Windschutzscheibe zum Einsatz, besteht die Gefahr, dass die Scheibe auf Grund des Temperaturunterschiedes Risse bekommt oder sogar springt.

Lieber kratzen oder die Scheibe nachts mit Folie bedecken, sodass sie gar nicht erst gefrieren kann.

Bildrechte: Imago/Westend61 So ein leckerer, heißer Glühwein oder Punsch tut uns doch allen in der kalten Jahreszeit gut. Der schmeckt nicht nur, sondern wärmt den Körper auch von innen. Denkt man - stimmt nur leider nicht. Denn Alkohol weitet die Blutgefäße. Dadurch dringt mehr Blut an die Hautoberfläche. Das bringt uns zwar ein warmes, wohliges Gefühl, welches allerdings nur von kurzer Dauer ist. Denn die Wärme wird schnell über die Haut an die Luft abgegeben und die gesamte Körpertemperatur verringert sich sogar. Greift in kalten Momenten lieber zu Tee oder alkoholfreien Alternativen, die wärmen nämlich wirklich.

Man ist mitten auf der Winterwanderung und ganz plötzlich ist der Handy-Akku tot? Kann leider wirklich passieren. Schuld daran sind die Lithium-Ionen-Akkus, die heutzutage in den meisten Handys und Smartphones verbaut sind. Die reagieren besonders empfindlich auf Kälte. Denn Kälte verlangsamte die elektrochemischen Prozesse, da die Elektrolytflüssigkeit zäher wird. Das wiederum erhöht den Innenwiderstand. Braucht ein Handy also viel Strom, sinkt die Spannung des Akkus und es kommt zu einer Tiefenentladung. Diese macht den Akku kaputt. Und so kommt es also, dass Handy-Akkus im Winter schneller leer sind als im Sommer. Bei niedrigen Temperaturen das Handy am besten nah am Körper tragen und wenn möglich Telefonate über Kopfhörer führen.