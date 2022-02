Wintercamping: So geht Urlaub in der Kälte bei uns

In einer neuen Runde "Wünsch dir was" haben Sarah und Lars aus der MDR JUMP Morningshow eine Campingausrüstung an Hörerin Jennifer aus Helmstedt verlost, die vor allem im Sommer mit ihren Geschwistern gern zelten geht. Doch Campen geht nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter ganz wunderbar. Damit kennt sich auch Hörerin Silke aus Chemnitz aus. Die ist nämlich großer Wintercamping-Fan, wie sie im MDR JUMP-Interview verrät: