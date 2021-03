Glatte Straßen am Wochenende: Bleibt Kaltfront "Quasimodo" bis Ostern?

Das Wetter am letzten März-Wochenende wird ungemütlich. Dafür sorgt das Sturmtief "Quasimodo", welches Mitteldeutschland erreicht. Das MDR Wetterstudio kündigt für den Samstag die größten Auswirkungen an:

Am Samstag unbeständig mit Schauern und teils kräftigem Wind. Temperaturrückgang.

Auch der Deutsche Wetterdienst rechnet mit kühlen Temperaturen. In Mitteldeutschland liegen die Höchsttemperaturen am Samstag bei etwa 10 bis 13 Grad. Hinzu kommen Windböen, welche vor allem in den Gebirgen orkanartig daher kommen können. Das gilt zum Beispiel für den Fichtelberg und den Brocken.