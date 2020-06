Wincent Weiss zieht blank

Bevor sich Wincent Weiss an sein drittes Album setzt, macht er erstmal ein paar Elektropop-Songs mit seinem Produzententeam Achtabahn. Die erste Single heißt „So gut“ und handelt vom Verliebtsein. Dabei ist Wincent schon eine ganze Weile Single. Ich habe nachgehakt. „Der Song ist im Januar 2019 entstanden. Da habe ich eine junge Frau über einen längeren Zeitraum gedatet und habe in der Zeit den Song für sie geschrieben. Das hat aber leider nicht funktioniert. Aber jetzt gehen natürlich die ganzen Spekulationen los bei den Fans, dass ich den Song für meine Freundin geschrieben habe.“, verrät Wincent.

Wincent ist jedenfalls nichts peinlich. „Das Management sagt immer: ,Oh Gott, was macht er jetzt schon wieder, der Junge?’ Aber ich will mich da nicht so einschränken lassen.“, erklärt Wincent. Vor drei Jahren ist er zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt in Eutin nackt über die Schlittschuhbahn gerutscht. Vor Paparazzi hat er dabei aber keine Angst gehabt. „Wenn das im Internet landet, dann muss ich meine Scheiße, die ich mache, eben ausbaden.“, stellt er klar. Warum ihn damals seine Mutter am nächsten Morgen von der Polizeistation abholen musste, erzählt Wincent im Video.