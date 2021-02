Wincent Weiss: „Ich hatte Angst, irgendwann gar nichts mehr zu fühlen!“

Wincent Weiss hat mehr zu bieten als nur die „heile Welt“, die man aus Hits wie „Feuerwerk“ oder „Musik sein“ kennt. Auf seinem kommenden Album „Vielleicht irgendwann“ zeigt er sich ungewohnt verletzlich. Der Song „Was habt ihr gedacht“ erläutert er seine inneren Ängste. Wincent sagt dazu: „In dieser depressiven Phase war ja alles, positive wie negative Erfahrungen, auf einer Linie. Es gab keinen Ausschlag Richtung Glück und keinen Ausschlag Richtung Trauer. Für mich war alles gleichgültig..“ Egal ob er einen Award bekommen habe oder einfach nur skaten war, die Empfindungen blieben aus. „Ich hatte echt Schiss, dass das wirklich so bleibt und ich mich noch mehr in diese Richtung entwickle und irgendwann gar nichts mehr fühlen kann.“ Geholfen habe ihm eine Therapie. Und das solle ruhig alle Welt wissen. „Ich möchte meinen jungen Zuhörern auch vermitteln: Leute, wenn Euch irgendwas bedrückt oder ihr Probleme habt, sprecht drüber - egal ob mit Freunden oder der Familie. Und wenn das nicht hilft, kann man sich auch professionelle Hilfe nehmen. Das ist gar nichts, was ein Tabuthema sein sollte.“, erklärt der 28-Jährige.

Heute ist sich Wincent Weiss darüber klar, was ihn depressiv gemacht hat. Unter anderem war es die Einsamkeit. Seine langjährige Beziehung zerbrach als er wegen des Erfolges immer weniger Zeit für ein Privatleben hatte. Seitdem habe er keine richtige Beziehung mehr gehabt. Doch gerade am Anfang seiner Karriere habe er sich dennoch nicht getraut, eine Pause zu nehmen. „Am Anfang war das schon fremdbestimmt. Da wurde man nicht gefragt: Möchtest du dies oder das? Sondern: Das wird gemacht!“ Vom Sound seiner Singles, über seine Kleidung, Postings und den Besuch von Fernsehsendungen, habe man ihm beim ersten Album noch alles vorgeschrieben. „Bis man irgendwann merkt: Ist das mein Weg den ich will oder ist das ein Weg, den Leute für mich sehen, damit sie damit Geld verdienen können?“ Mittlerweile habe er auf diesem Gebiet viel dazu gelernt und treffe seine Entscheidungen selbst. „Ich habe ja weder eine musikalische Ausbildung, noch eine BWL-Ausbildung, noch eine Marketingausbildung. All das kam erst im Lauf er Jahre, die ich das jetzt machen darf.“