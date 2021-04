Hightech-Gesichtsmaske mit Bluetooth? Will.i.am macht's möglich!

William James Adams Jr., besser bekannt als Will.i.am hat sich schon in nahezu jedem Bereich ausprobiert. Er ist nämlich Rapper, Sänger, Songwriter, Musikproduzent, Schauspieler und Synchronsprecher. Internationalen Erfolg erzielte er mit seiner Band Black Eyed Peas. Mit der "Xupermask" will er als Designer und Mitentwickler etwas Abwechslung in den Maskenalltag bringen.

Die "Xupermask"

An smarten Masken haben sich schon andere Hersteller probiert. Da gibt es zum Beispiel die "Airpop Active+ Halo Smart Mask", die man per App bedienen kann. Aber an die "Xupermask" kommt bisher keine ran - zumindest was die Gadgets angeht.

Bildrechte: Honeywell Zum einen hat die Maske abnehmbare, mangetische ANC-Kopfhörer, die also unerwünschte Hintergrundgeräusche reduzieren. Die "Xupermask" unterstützt Bluetooth 5.0 und kann mit dem Smartphone verbunden werden. Die Akkuladung soll bis zu 7 Stunden halten und kann über den USB-C Anschluss an der Außenseite geladen werden. Ein doppelter HEPA-Filter ist auch integriert. Um sicherzustellen, dass Tragende noch gut atmen können, sind zwei integrierte Lüfter mit drei Geschwindigkeitsstufen vorhanden. Honeywell weist aber darauf hin, dass die Xupermask nicht für den medizinischen Gebrauch vorgesehen und keine Alternative zu OP-Masken ist.

Als die Pandemie ausbrach, wurde schnell klar, dass Masken die neuen Must Wear-Artikel werden wie Schuhe oder eine Jacke, wenn es draußen kalt wird. (...) Als sie zum Muss wurden, gab es einen Mangel und die Menschen haben angefangen ihre Eigenen zu machen.