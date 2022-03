Will Smith entschuldigt sich - Muss er jetzt seinen Oscar zurückgeben?

Auch die Academy of Motion Picture Art and Science lässt diesen Vorfall nicht unkommentiert. Noch in der Nacht wurde auf Twitter erklärt, dass jegliche Form Gewalt nicht geduldet und akzeptiert würde. Außerdem wurden Untersuchungen eingeleitet, die die Konsequenzen dieses Vorfalles prüfen sollen. In einer Mitteilung der Academy heißt es: "Wir haben offiziell eine formale Untersuchung zu dem Vorfall eingeleitet und werden weitere Schritte und Konsequenzen in Übereinstimmung mit unserer Satzung, unseren Verhaltensstandards und dem kalifornischen Recht prüfen." Wie die New York Post berichtet, könnten mögliche Konsequenzen die Rückgabe seines Oscars sein.