Dramatisch: Wildkatze in Sachsen-Anhalt legt sich mit Wolf an

Die große Gefahr ist der Wildkatze anzusehen. Hell leuchten die Augen des Wolfes in der Dunkelheit, in direkter Nähre zu ihrer Kinderstube. Immer wieder peitscht sie mutig ihren aufgeplusterten Schwanz hin und her, um dem Angreifer Paroli zu bieten und ihre Jungen zu schützen. Mehr als zwanzig Minuten dauert der verzweifelte Kampf, bis der Wolf endlich entnervt aufgibt.