Mit diesen Songs kannst du Leben retten

Die Frequenz, in der man eine Wiederbelebung durchführt, ist für viele schwierig einzuschätzen. 100 Schläge pro Minute ist ideal. Und genau die lassen sich im Beat vieler Songs wiederfinden.

Songs, die Leben retten

Als Hilfestellung hat das New York Presbyterian Hospital eine Playlist mit passenden Liedern zusammengestellt. Wer zu diesen Songs eine Herzdruckmassage durchführt, macht in der Regel alles richtig. Wichtig ist, dass ihr einen Song auswählt, der für euch als Ohrwurm funktioniert. Denn ihr müsst ihn in einer stressigen Situation sofort abrufen können.

1. Bee Gees – "Stayin Alive" 103 Schläge pro Minute (BPM)

2. ABBA – "Dancing Queen" 100 BPM

3. Queen – "Another One Bites the Dust" 110 BPM

4. Justin Bieber – "Sorry" 100 BPM

5. The Chainsmokers & Coldplay – "Something Just Like This" 102 BPM

6. Lady Gaga & Colby O'Donis – "Just Dance" 117 BPM

7. Shakira & Wyclef Jean – "Hips Don't Lie" 100 BPM

8. Cindy Lauper – "Girls Just Want To Have Fun" 120 BPM

9. Daft Punk feat. Pharrell Williams – Get Lucky 116 BPM