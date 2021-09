Altweibersommer rettet Einschulungswochenende

Eltern blicken seit einigen Tagen mit besorgten Blicken in den Himmel. Am Wochenende steht für die ganz Kleinen die Einschulung an. Und das will natürlich gefeiert werden - am besten im Freien und mit ganz viel Sonnenschein. Und jetzt soll es tatsächlich wieder wärmer werden! Ist das der Altweibersommer, auf den wir alle gehofft haben? Ja, sagt Wetter-Experte Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig: