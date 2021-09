Wie viel Süßes ist für Kinder noch okay?

Nach Zuckerverzehr sollte immer eine Möglichkeit bestehen, sich die Zähne zu putzen, weil der sonst zu Zahnverfall führen kann. Das Brot mit der Nougatcreme oder Marmelade sollte also zum Frühstück zu Hause gegessen werden und nicht in der Brotdose landen. In der Schule sollte es dann lieber Brot mit Tomate und Gurke geben, oder was das Kind eben gerne mag.