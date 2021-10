Wie tickt unsere biologische Uhr?

Am Montag, den 21. Juni stehen gleich zwei Termine an: Es ist nicht nur Sommersonnenwende, also der längste Tag des Jahres, sondern auch der Tag des Schlafes. Und beim Thema Schlaf spielt unsere biologische Uhr eine ganz entscheidende Rolle.

Sobald es abends dann dunkel wird und die Dämmerung eintritt, dann wird diese Information vom Auge über die Sehbahn, an den Nucleus suprachiasmaticus weitergegeben wird. Und der sagt dann unserer Epiphyse: ,Draußen wird es dunkel. Mach du doch mal Melatonin.` Und sobald wir eine gewisse Menge davon haben, werden wir entweder müde oder unsere Schlafsysteme werden angestoßen - das wissen wir wissenschaftlich noch gar nicht so genau.

Bei einen wird das Melatonin relativ schnell gebildet und sie werden schnell müde. Die können am Abend früher ins Bett gehen und dann am Morgen mit den ersten Sonnenstrahlen aus dem Bett springen. Das sind die sogenannten Lerchen oder Frühtypen. Bei der zweiten Gruppe, den Spättypen, da ist so, dass dieses Melatonin etwas langsamer gebildet wird. Die können abends noch mal richtig leistungsfähig sein, noch mal arbeiten oder ausgehen. Die Nachteulen finden schwer ins Bett und können morgens auch nur müde das Augenlid heben.

Ob wir Lärchen oder Nachteulen sind, ist in fest in unseren Genen verankert. Das entfalte sich aber erst zur Pubertät hin, so der Schlafforscher. In unseren frühen Jahren gleichen wir alle eher den Lärchen, weshalb viele junge Eltern auch unter Schlafmangel leiden. Mit der Pubertät kommt die Nachteule mit uns durch, die ab dem 25. Lebensjahr wieder Platz macht für das frühere Aufstehen. Es gibt auch Mitteltypen, die sich an beides gewöhnen können. Laut Hans-Günter Weeß seien sie zu beneiden: