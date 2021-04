Wird der Sommerurlaub unbezahlbar?

Urlaub in Corona-Zeiten ist ein schwieriges Unterfangen. Regionen, in denen die Inzidenzen heute noch gut aussehen, können in ein paar Wochen schon wieder Risikogebiet sein. Hotels und Reiseanbieter müssen Hygienemaßnahmen ergreifen. Und dazu kommt, dass die Nachfrage vor allem nach bestimmten Regionen massiv steigt. Vor allem Urlaub in Deutschland steht hoch im Kurs.