Wie schlau sind Hunde wirklich?

Laut Franziska Herre können Hunde tatsächlich einschätzen, wie es uns geht. Zum einen erkennen sie es an unserer Körpersprache und Stimmlage. Aber auch Hormone spielen eine große Rolle:

Sie merken natürlich, dass wir traurig sind und wollen auf eine gewisse Art da sein und gefallen. Also können wir schon, wenn wir es menschlich emotional betrachten wollen, von trösten sprechen.

Bildrechte: Martin Rütter DOGS Hundeschule in Weimar / Erfurt / Eisenach

Bildrechte: Martin Rütter DOGS Hundeschule in Weimar / Erfurt / Eisenach

Auf welche Art für Hunde die Zeit verstreicht, das weiß niemand so genau. Doch ein paar Erkenntnisse kann man aus Erfahrung gewinnen, so Franziska Herre:

Ich gehe stark davon aus, dass ein Hund keine 8 oder 6 Stunden abschätzen kann. Was eher der Fall ist, dass einfach ein gewisses Hungergefühl entsteht oder sie sich lösen müssen und dadurch eine Unruhe da ist. Und wenn wir eine Struktur haben, dann stellt sich der Hund darauf ein.

Laut Herre kann man das so nicht pauschalisieren:

Ganz grundsätzlich möchte ich mal sagen, dass in jeder Rasse alles vorhanden ist. Es gibt natürlich verschiedene Rassen, die einem sehr viel anbieten und sehr schnell lernen, wie zum Beispiel die Hütehund-Rassen.

Je selbstständiger Hunde arbeiten müssen, desto mehr kann meine eigene Intelligenz überhaupt erst erkennen. Wie bei den Herdenschutzhunden zum Beispiel, so die Hundetrainerin. Dazu kommt, dass es natürlich auch verschiedene Arten von Intelligenz gibt.

Am Ende kommt es darauf an, dass der Hund sich selbst ausprobiert, um über eigene Ideen an ein Ziel zu kommen.