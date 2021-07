Wegen Corona: Schulstart nach den Sommerferien - Wie kann das gelingen?

Wir haben zusammen mit Eltern, Schülern und Lehrern darüber geredet, was bisher gut oder auch schlecht gelaufen ist. Dann müssen wir im Ernstfall nicht von vorne anfangen, sondern können auf dem aufbauen, was wir bisher schon gelernt haben.

Der Vorsitzende der Interessenvereinigung der Gymnasien in Thüringen Andreas Leube sieht das ähnlich. Er habe in der Vergangenheit viel dazugelernt, musste das System immer wieder umstellen und anpassen. So sei er insgesamt auf alle Eventualitäten vorbereitet. Dabei sieht er in den Auswirkungen der Pandemie und dem dazugehörigen Wechselunterricht auch positive Chancen.