Wie wird ein Nummer-1-Hit gemacht?

Ganz großer Zufall

Eine absolut eingängige Melodie und ganz viel Glück: So lässt sich das Erfolgsrezept für Roxettes Nummer-1-Hit "The Look" zusammenfassen. Per Gessle sagte MDR JUMP:

Bildrechte: MDR JUMP Dean Cushman war ein Austauschstudent und der hatte in seiner Heimat Minneapolis eine Radiostation, bei der die Hörer für eine spezielle Show ihre eigenen Platten mitbringen. Und Dean war in seinem Austausch-Jahr in Schweden Roxette-Fan geworden und brachte unser Album "Look Sharp!" mit zu der Radiostation.

Doch dort wurde die Platte gar nicht gespielt. Als aber Dean das Album wieder abholen wollte, stand zufällig der Programmdirektor des Senders an der Rezeption.

Der Mann hörte rein und hörte als erstes den Song "The Look", der damals nirgendwo auf der Welt eine Single war. Der Direktor ließ den Song im Radio spielen und von da ist das Ding explodiert.

"The Look" landete außer in den USA auch noch in zahlreichen anderen Ländern 1989 auf dem ersten Platz der Charts und machte Roxette nach einigen holprigen Anfangsjahren über Nacht zu Stars.

Viele Fans in der DDR

Auch Depeche Mode sind sich nicht ganz sicher, warum ihre Songs "People Are People" (1984) und später "Dream On" (2001) in Deutschland zu Nummer-1-Hits wurden. Vielleicht lag es auch daran, dass die englischen Synthie-Helden hinter dem Eisernen Vorhang in der DDR so viele Fans hatten. Auch wenn die vor dem Fall der Mauer eher selten an Platten ihrer Idole kamen. Martin Gore sagte im MDR JUMP-Interview:

Wir haben oft versucht herauszufinden, woran das liegt und keine definitive Antwort bekommen. Liegt es am düsteren Sound, der dort so gut ankommt oder daran, dass wir im Osten gespielt haben, bevor der Eiserne Vorhang fiel.