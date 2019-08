So erfährst du von deinen Kindern, wie es wirklich in der Schule war

Die Situation hat sich so wahrscheinlich in jeder Familie schon mal abgespielt: Das Kind kommt von der Schule nach Hause. Auf die Frage "Wie war die Schule?" bekommen die Eltern aber gar keine Antwort oder eine einsilbige. Aber warum eigentlich? Heißt das, dass es Probleme gibt? Und wie kriegt man mehr aus seinen Kindern raus? Der Sozialpädagoge Ulric Ritzer-Sachs von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung hat ein paar Tipps.

Das fängt früh an, schon in der ersten Klasse und vielleicht sogar schon im Kindergarten. Wenn ich das als so eine Art von Tradition einführe und vor allem selbst auch viel erzähle, wie mein Tag war, was ich gemacht habe, wie die Arbeit war, wo ich einkaufen war, wen ich getroffen habe. Wenn ich solche vermeintlich langweiligen Dinge den Kindern erzähle, dann haben die Kinder am Ende viel weniger Schwierigkeiten, auch selbst was zu erzählen.