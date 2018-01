Erziehungsfragen Wie animiere ich mein Kind zur Hausarbeit?

Eine Familie hilft sich gegenseitig. Das bedeutet auch, dass alle gemeinsam den Haushalt schmeißen müssen. Aufgaben wie Staubsaugen und Wäsche waschen sollten sich also auf alle verteilen. Viele Eltern beschweren sich aber, dass ihre Kinder sehr unmotiviert an solche Aufgaben gehen. Was sie nicht bedenken: Den entscheidenden Fehler machen Väter und Mütter oft schon viel früher.