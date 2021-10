WhatsApp: Sprachnachrichten sollen übersichtlicher werden

Bildrechte: MDR JUMP

Kennt ihr das? Man hört eine Sprachnachricht ab und will nur kurz etwas in einem anderen Chat nachschauen. Schon bricht die Nachricht ab und man muss in den Chat zurückgehen und nach der passenden Stelle in der Audio suchen. Diese nervige Macke könnte bald Geschichte sein. Wie Chip Online berichtet, soll der Messenger die neuen Sprachnachrichten künftig in einem übergeordneten Menü anzeigen.