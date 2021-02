Das passiert, wenn du den neuen WhatsApp-Nutzungsbedingungen nicht zustimmst

Bisher geht das ganz problemlos, doch wenn am 15. Mai die Frist abläuft, werden WhatsApp und der dahinterstehende Facebook-Konzern ungemütlich. Stimmt man bis zum Stichtag nicht zu, wird das eigene Konto praktisch deaktiviert. Man bekommt zwar noch Benachrichtigungen und Anrufe, kann aber in der App keine Nachrichten mehr lesen oder schreiben.

Nur wenige Wochen lang will WhatsApp die Nutzer weiter benachrichtigen. Danach soll die App schweigen. Außerdem will Facebook dann die Richtlinie für inaktive Benutzer anwenden. Konkret heißt das: WhatsApp droht, Accounts, die nach 120 Tagen immer noch nicht den Nutzungsbedingungen zugestimmt haben, zu löschen.

Vor allem die Ankündigung, dass WhatsApp in Zukunft Daten an Facebook übermitteln soll, sehen viele Nutzer kritisch. Für europäische Nutzer soll sich bei WhatsApp aber relativ wenig ändern. Eine Übermittlung von Daten an Facebook sei in Europa nicht geplant, schrieb Niamh Sweeney, die bei WhatsApp als Director of Policy arbeitet, auf Twitter.