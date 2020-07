Neue WhatsApp-Funktionen: auf dieses Feature kannst du dich freuen

Weltweit nutzen inzwischen über 2 Milliarden Menschen WhatsApp. Regelmäßig kommen neue Funktionen für den Messenger hinzu. Jetzt hat das Unternehmen gleich mehrere Neuerungen in Aussicht gestellt, die in den nächsten Wochen nutzbar sind.

Der Fun-Faktor dürfte steigen. Was es bei anderen Diensten wie Telegram schon länger gibt, kommt nun auch für WhatsApp-Nutzer: anmierte Sticker. Die lustigen Bildchen gibt es bei WhatsApp ja schon seit 2018 – nun sollen sie auch in Bewegt-Form verschickt werden können.

Das langwierige Eintippen von Handy-Nummern, wenn man jemand neues kennenlernt, gehört bald der Vergangenheit an. In den Kontoeinstellungen von WhatsApp gibt es künftig die Option, einen QR-Code anzeigen zu lassen oder direkt aus der App heraus zu scannen. Wenn man nun den Code desjenigen scannt, der noch nicht in der eigenen Kontaktliste dabei ist, müssen nicht erst die Nummern ausgetauscht werden, sondern man kann direkt über WhatsApp loschatten.