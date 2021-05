WhatsApps neue AGBs – Was muss man wissen?

Die Fotos von der kleinen Nichte im Sandkasten, die Sprachnachricht von Mutti, die an einen Geburtstag in der Verwandtschaft erinnert, die Frage zu den Hausaufgaben in Mathe – all diese Dinge erreichen uns über unser Handy, konkret oft über WhatsApp. In der Pandemie war das Programm in vielen Fällen eine Art Notfallverbindung zum Rest der Welt, wenn man nicht raus konnte oder wollte.