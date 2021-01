Whatsapp stellt Nutzern ein Ultimatum

Ungefähr 58 Millionen Menschen in Deutschland nutzen regelmäßig den Messenger Whatsapp. Doch in den vergangenen Tagen erlebten Alternativen wie Threema, Telegram und Signal einen regelrechten Boom. Das hat damit zu tun, dass Whatsapp neue Geschäftsbedingungen einführt – und seinen Usern ein Ultimatum bis zum 8. Februar gestellt hat, um diese anzuerkennen.

Die anstehenden Änderungen haben durchaus das Ding zum Aufreger. Das hat damit zu tun, dass Whatsapp seit geraumer Zeit zum Facebook-Konzern gehört. Und der will sich, so ist zu hören, jetzt mehr Zugriffsrechte auf die Daten der Whatsapp-Nutzer sichern. So soll zum Beispiel die Werbung in dem sozialen Netzwerk optimiert werden.