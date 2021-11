WhatsApp: Diese neuen Funktionen machen das Chatten einfacher

Vor allem in der aktuellen Situation, in der immer mehr Menschen im Homeoffice arbeiten, ist es nützlich, den Messenger auch am Computer nutzen zu können. Zwar ist es schon länger möglich, WhatsApp per Browser oder Programm direkt auf dem PC oder Mac zu nutzen, allerdings musste dafür immer das Mobiltelefon gekoppelt werden. Neu ist jetzt, dass der Messenger auch ohne ein eingeschaltetes Handy auf Desktop-Geräten funktioniert. Mit der neuen Funktion können bis zu vier Geräte gekoppelt werden, eine Verbindung zum Smartphone kann bis zu zwei Wochen lang getrennt sein.