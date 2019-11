Was steckt hinter diesem "unverschämten" Parkplatzschild in Halle?

Auf dem Foto ist das Parkplatzschild zu sehen und etwas Wand. Im Text darunter steht, dass es das Schild so wirklich in Halle (Saale) gebe. Der Versender und Fotograf fragt sich aber, ob es ein vielleicht ein Fake ist.

Das war eine kleine Überraschung. Im Großen und Ganzen: Wenn man das so aus dem Kontext herausnimmt, geht natürlich der komplette Gag verloren!

Um zu zeigen, dass das Schild wirklich nicht ernst gemeint war, hatte der 41-Jährige an das Schild ursprünglich auch noch ein rotes Sparschwein gehangen. Darauf stand: "Kapitalistenschwein". Auf den Bildern, die er uns geschickt hat, sieht man es noch. Geld hat er darin aber nie gefunden. Aber das Sparschwein wurde irgendwann geklaut. Damit es nicht zu Missverständnissen kommt, will er bald wieder eins an das Schild hängen.