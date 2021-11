Vorsicht vor neuer Betrugsmasche bei WhatsApp!

Die Anwendung „WhatsApp Blue“ verbreitet sich gerade im Netz. Angeblich soll man damit die Farben seines Messengers verändern können. Was nach einem netten Feature klingt, ist aber in Wirklichkeit eine Masche von Betrügern. Laut dem Verbraucherportal Chip.de müssten sich WhatsApp-Nutzer deswegen in Acht nehmen – und die Anwendung unter keinen Umständen installieren.

Die Werbung für „WhatsApp Blue“ wird meist beim Messenger selbst per Link an Nutzer verschickt, so berichten es Nutzer beim Internet-Forum Reddit. Klickt man dann auf den besagten Link und installiert die Datei, gelangt ein schädliches Programm auf das eigene Smartphone. Damit können Kriminelle auf private Daten, wie Fotos oder Videos, zugreifen. In vielen Fällen verlangen sie dann Lösegeld von den Nutzern, um die Daten wieder freizuschalten.