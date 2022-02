Vorsicht: So locken WhatsApp-Betrüger euch in die Kostenfalle

Die österreichische Supermarkt-Kette Eurospar wird 100 Jahre alt und will den treuen Kunden und Kundinnen etwas zurückgeben. Bei einem Gewinnspiel habt ihr deshalb angeblich die Chance 200 Euro zu gewinnen. So heißt es in einem aktuellen Kettenbrief auf WhatsApp. Das besagte Gewinnspiel ist jedoch nicht real, sondern lediglich der Versuch euch eure Daten und euer Geld aus der Tasche zu ziehen.

Laut dem Verbraucherschutz-Portal Mimikama habt ihr die Möglichkeit auf einen Link zu klicken. Auf der Seite, die sich nach dem Klick öffnet, müsst ihr Fragen beantworten und anschließend eure Kontaktdaten eintragen. Die Kriminellen sammeln so die Daten der Nutzer und melden sie sogar bei teuren Abo-Fallen an. Das Unternehmen selbst hat sich bereits von dem Gewinnspiel distanziert:

Um nicht in so eine Falle zu tappen, solltet ihr euch unbekannte Links gar nicht erst öffnen. Zusätzlich könnt ihr die "Zwei-Faktor-Authentifizierung" einrichten. Und das ist ganz einfach: Geht in eure Einstellungen -> Account -> Verifizierung in zwei Schritten. Dort könnt ihr eine selbst gewählte 6-stellige PIN vergeben, die auch niemals weitergegeben werden sollte. WhatsApp bietet folgende Hilfestellung an, sollte euer Account bereits gehackt worden sein: